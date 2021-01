Havan busca empresas para produzir linhas de roupas de marca própria

A rede de lojas de departamento Havan acabou de lançar um edital chamado “Gigantes da Moda Havan”. A ideia é selecionar pequenas e médias empresas de confecção pelo país para a produção de peças das marcas próprias da varejista. Dentre os requisitos para ser um fornecedor, a companhia requer capacidade produtiva para mais de 200 mil peças ao mês e agilidade na entrega. O programa é aberto para a participação de empresas de confecção de todo o país, com inscrições que vão até o dia 25 de janeiro. As selecionadas irão desenvolver as coleções da temporada Verão 2021/2022 da varejista. Hoje, a Havan detém 153 megalojas. Para 2021, a varejista sediada em Brusque (SC) pretende inaugurar 20 unidades, com capital de investimento da ordem de 400 milhões de reais. Com isso, pretende evoluir sua receita bruta para a casa de 16 bilhões de reais este ano.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter