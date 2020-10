Guedes sobe o tom contra Rogério Marinho

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disparou contra as supostas declarações do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em uma reunião com banqueiros nesta sexta-feira, 2. “Eu espero que ele não tenha falado nada demais”, disse Guedes na porta do Ministério da Economia.

“Eu não não acredito que ele tenha falado isso. Agora, se falou, falou que está querendo furar teto, falar a história de precatório”, explicou. “Se falou, já pode saber: é despreparado, é desleal e confirmou que é um fura-teto, mas eu não acredito que tenha falado”, disse o ministro.

Segundo pessoas que estiveram presentes na reunião, Marinho teria falado mal de Guedes e que a ideia de usar os precatórios para custear o Renda Cidadã teria partido do ministro da Economia.

