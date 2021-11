Governo Bolsonaro cria extensa lista de procuradores a serem monitorados

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do governo que recebe e analisa denúncias de movimentações financeiras consideradas suspeitas, aumentou consideravelmente a lista de pessoas que devem receber monitoramento especial. A partir do dia primeiro dia de dezembro, todos os sub-procuradores gerais, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, os sub-procuradores gerais do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, secretários municipais, membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal passarão a ser considerados pessoas politicamente expostas. Isso significa que seus negócios, suas contas bancárias, e de todos os familiares, passam a ser monitorados e vão passar por um pente fino para fins de prevenção de lavagem de dinheiro. A Resolução do Coaf foi publicada nesta terça-feira, 23, no Diário Oficial.