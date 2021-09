Governo ainda não lançou campanha do bônus para economia de energia

Com o agravamento da crise hídrica, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, lançou no último dia de agosto, em rede nacional de rádio e televisão, o programa de bônus para quem economizar energia. Passados seis dias de setembro e até agora nenhuma campanha massiva para convidar as pessoas ao programa foi veiculada nas redes sociais ou nas mídias tradicionais, apesar de o mês de setembro entrar na conta para que os consumidores consigam o bônus. Só terá direito a desconto nas tarifas de quem economizar pelo menos 10% de energia entre setembro e dezembro. O máximo de divulgação foi um post e outro em algumas redes oficiais do Ministério das Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).