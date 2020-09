Fux retira de pauta ação que aumenta poderes do governo em privatizações

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, retirou da pauta da Corte a ação que analisa se o governo poderia privatizar refinarias da Petrobras sem o aval do Congresso Nacional. De relatoria do ministro Edson Fachin, o pedido seria discutido nesta terça-feira, 22.

Os ministros Fachin e Ricardo Lewandowski votaram contra o aumento de poder ao Palácio do Planalto. Para evitar uma derrota acachapante, o governo pediu ao presidente do STF que retirasse a análise da sessão. Foi atendido.

