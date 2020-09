Faturamento da Netflix no Brasil se aproxima do da Globo

Levantamento feito pela empresa de tecnologia financeira QR Capital indica que o ritmo de receitas Netflix no Brasil pode fazer com que a companhia americana encoste na Globo. Após o fechamento do segundo trimestre de 2020, a QR Capital estima que a Globo deverá faturar 9,7 bilhões de reais este ano. Enquanto que a Netflix aumentará suas receitas para algo próximo de 6,7 bilhões de reais. Caso mantenha um crescimento anual próximo de 20%, a Netflix deverá ultrapassar a emissora carioca até 2022.

Apesar de ainda estar atrás da Globo, a Netflix já supera em faturamento no Brasil todas as outras emissoras de canal aberto. Record, SBT, Band e RedeTV, somadas, faturam algo próximo de 4 bilhões de reais, segundo a QR Capital.

