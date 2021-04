Fábrica mistura vacinas e inviabiliza 15 milhões de doses da Janssen

Funcionários de uma fábrica parceira da Janssen nos Estados Unidos acidentalmente misturaram os ingredientes de vacinas contra Covid-19 e com isso 15 milhões de doses foram para o lixo. O incidente aconteceu há várias semanas, segundo o jornal The New York Times, atrasando a autorização de linhas de produção da empresa no país. A planta é administrada pela Emergent BioSolutions, que é parceria de fabricação da Janssen e da AstraZeneca.

A dose única da vacina da Janssen, que é o braço farmacêutico da Johnson & Johnson, era considerada a responsável por ajudar a acelerar o programa de vacinação americano. Mesmo com a perda das doses, as autoridades ainda acreditam que podem cumprir o cronograma do presidente Joe Biden. As doses da Janssen que atualmente estão sendo aplicadas em cidadãos americanos não estão sob suspeita porque foram fabricadas na Holanda, e por lá, não foi relatado nenhum problema.

No Brasil, a Anvisa autorizou hoje o uso emergencial da vacina da Janssen no país.