Evento que empresários queriam fazer com Lira é esvaziado em Brasília

O Instituto Unidos Brasil marcou um evento para reunir empresários em Brasília e tentar emplacar com Arthur Lira, presidente da Câmara, a ideia do imposto único ou micro-imposto. O instituto organizou o evento prometendo a Lira que participariam 50 grandes empresários e 150 de médio porte. O evento já começou a ficar esvaziado quando os maiores empresários de São Paulo não quiseram ir para não contribuir com essa ideia do imposto único que vários deles entendem ser fútil e inútil. No fim, o evento marcado para esta manhã de terça-feira, 09, em Brasília, tem poucos empresários relevantes confirmados, sendo Flávio Rocha, da Riachuelo, uns de maior expressão. Para completar o esvaziamento, Arthur Lira não vai participar, segundo sua assessoria. A propósito, foi uma agenda que ele nunca confirmou.