Elon Musk anuncia que Tesla vai suspender venda de carros com bitcoin

Elon Musk deu os sinais. Depois de fazer apologia às criptomoedas, na semana passada, ele disse em um tuíte que as pessoas deviam ter cuidado neste mercado. Eis que hoje a Tesla anunciou que vai suspender a venda de veículos usando bitcoins como pagamento. Segundo comunicado compartilhado por Elon Musk em seu Twitter oficial na noite desta quarta-feira, 12, eles estão preocupados com o uso crescente de combustíveis fósseis para gerar energia e minerar o bitcoin. “A criptomoeda é uma boa ideia em muitos níveis e nós acreditamos que ela tem um futuro promissor, mas isso não pode significar um grande custo ao meio ambiente”, diz o comunicado compartilhado por Musk. A empresa também diz que não vai vender os bitcoins que já possui e vai esperar até que a mineração seja feita com energia mais sustentável para voltar a transacionar a moeda. A Tesla comprou 1,5 bilhão de dólares em bitcoins, em janeiro, menos de cinco meses atrás, ajudando a moeda a seguir uma trajetória de alta e atingir recordes históricos. Mas a empresa sofreu muitas críticas já que a empresa defende que produz carros elétricos justamente para queimar menos combustíveis fósseis e ser mais sustentável ambientalmente.

