Eduardo Leite lança desafio inusitado caso Doria consiga 75% de votos

Depois de ler na coluna Radar Econômico que o governador João Doria disse a empresários que terá 75% dos votos nas prévias do PSDB, Eduardo Leite reagiu com um desafio. Ele disse que, se Doria tiver tudo isso de votos, vai percorrer, sem vara de sustentação, um cabo de aço esticado entre o Edifício Banespa e o Copan. O monitoramento do governador do Rio Grande do Sul para as prévias mostra que Eduardo tem em torno de 62% dos votos e Dória, apenas 36%.

