Doria janta com empresários e muda radicalmente discurso sobre Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria, participou de um jantar com a elite empresarial paulistana na noite de quarta-feira, 10, para falar como andam as prévias do PSDB. Ele garantiu que não só vai ganhar do concorrente Eduardo Leite, como ainda vai fazer 75% dos votos. Mas o que chamou mesmo a atenção de alguns empresários presentes foi a mudança radical do discurso, visto nitidamente como um banho de marketing e comunicação.

Doria parou de choramingar sobre nunca ter traído Geraldo Alckmin ou sobre como ama o filho de Bruno Covas. E mais surpreendente ainda é que agora também não xinga mais Bolsonaro. Não teve um “genocida” durante as cinco horas em que ficou no jantar promovido pela Esfera Brasil, um Think thank que reúne empresários. E também não fica mais horas falando sobre ser o pai da vacina da Covid. No lugar desse discurso, Doria passou a falar mais dos resultados de sua gestão. Reforça que o PIB de São Paulo cresceu 0,43% em 2020, enquanto o Brasil caía 4% e que, no ano que vem, terá um orçamento de 287 bilhões de reais sem depender do governo federal. Além disso, adotou de vez a linha de sua campanha eleitoral de que é chato, mas faz. O empresariado gostou da mudança.