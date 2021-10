Doria diz que solução de Lira para combustíveis é populista

A reação do governador de São Paulo, Joao Doria, sobre a fixação do ICMS nos preços dos combustíveis mostra que a proposta do presidente da Câmara, Arthur Lira, não terá tramitação fácil. Doria diz que a análise é simplória e a solução proposta é populista. “A culpa da alta dos preços não é do ICMS dos estados. O ICMS de São Paulo permanece inalterado há décadas e o preço dos combustíveis continua subindo”. A questão é que o ICMS é uma alíquota que acaba significando mais arrecadação para os estados na medida em que os preços dos combustíveis sobem, por isso, Lira sugere a fixação de um valor com base nos preços dos combustíveis nos últimos dois anos e na alíquota de cada estado. O ponto é que a proposta de Lira vai congelar arrecadação dos estados, que, no momento, está crescendo com a alta dos preços. Mas Lira também já deixou claro que ao fixar o ICMS o diesel vai cair, por exemplo, 3,7%. Na semana passada, a Petrobras corrigiu em quase 9% o valor do combustível. Ou seja, tanto trabalho na Câmara sequer resolveria o último reajuste. O petróleo subiu cerca de 60% somente neste ano.

+ Lira diz que ICMS é o primo malvado

A trágica administração econômica e política do Governo Federal, gera desconfiança e instabilidade, colocando o dólar em alta permanente. A inflação voltou, o dólar disparou e o preço dos alimentos assustou. (Segue) — João Doria (@jdoriajr) October 5, 2021