Combustíveis: Lira diz que ICMS é o primo malvado

Atualizado em 5 out 2021, 19h12 - Publicado em 5 out 2021, 19h09

Por Josette Goulart Atualizado em 5 out 2021, 19h12 - Publicado em 5 out 2021, 19h09

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que chegou a um acordo com oposição para votar a base de um projeto que prevê a fixação do ICMS dos combustíveis. Lira diz que nunca disse que o ICMS seja o que causa a crise dos combustíveis, mas o imposto é um primo malvado que contribuiu de forma geométrica com o aumento dos combustíveis. Isso porque o imposto é uma alíquota que incide sobre o preço nas refinarias. Na medida em que os preços sobem, aumenta a arrecadação dos estados. Mas Lira, na tentativa de conseguir apoio dos deputados, fez questão de dizer que não é um problema causado pelos estados, como quer fazer crer o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo.

A proposta de Lira é fixar esse valor, ou seja, deixará de ser um percentual, com base nos preços dos dois anos anteriores e as alíquotas de cada estado. Isso faria, segundo Lira, com que os preços da gasolina caíssem 8%, os do etanol 7% e o do diesel 3,7%. O acordo fechado com a Oposição é votar o mérito na próxima quarta-feira.

O presidente da Câmara disse ainda que está em discussão a criação do fundo de estabilização dos preços, mas que depende de o governo apresentar algumas sugestões sobre os ativos que devem compor os fundos. A proposta de Lira, como mostrou ontem o Radar Econômico, é securitizar barris de petróleo do pré-sal.