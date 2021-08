Dólar sobe e vai a R$ 5,37 após Fed sinalizar fim dos estímulos; bolsa cai

VEJA Mercado fechamento, 18 de agosto.

Disparou. O dólar engatou a quinta marcha e fechou a quarta-feira em alta de 2%, a 5,375 reais. A moeda americana chegou a recuar para 5,26 reais pela manhã, mas acelerou na parte da tarde após a divulgação da ata de uma reunião do Fed, o banco central americano. Os participantes apontaram para uma redução dos estímulos na economia e disseram não acreditar que a recente elevação dos casos de coronavírus penalize a retomada econômica do país. Além disso, ressaltam a recuperação do mercado de trabalho como suficiente para suportar a redução dos estímulos. “A coisa mais importante sobre isto é que a economia claramente adaptou-se à situação da pandemia”, disse James Bullard, presidente do Federal Reserve de St. Louis. O Ibovespa, que esboçava reação durante o dia após duros pregões, fez o caminho inverso ao do dólar e fechou em queda de 1,07%, a 116.642 pontos.

A Vale, mais uma vez, foi a grande vilã do dia. A cotação do minério de ferro despencou 4,6%, a 153 dólares por tonelada, o menor nível desde fevereiro. A China tem diminuído a produção de aço em função do avanço da variante delta no país. A atividade econômica de julho já veio abaixo do esperado. A Vale fechou em queda de 3,36%, enquanto outros players deste mercado, como Usiminas e CSN recuaram 4,73% e 2,31%, respectivamente. “O fortalecimento do dólar deveria impulsionar as ações dessas empresas e das exportadoras, em geral, mas, surpreendentemente, o que se vê é uma deterioração em função da queda vertiginosa do minério”, avalia Rodrigo Natali, diretor de estratégia da Inversa Publicações.

No lado das altas, o dia foi marcado pela valorização de papéis que sofreram violentamente nos últimos pregões. Embraer e CVC fecharam em altas de 3,69% e 3,09%, respectivamente. “É um sinal de redução de risco”, analisa Natali. A Braskem subiu 4,21%, após anunciar um acordo com a Nexeo Plastics para ampliar a distribuição internacional dos produtos da petroquímica para a América do Norte e a Europa. JHSF e Locaweb avançaram 2,45% e 2,22%, respectivamente, após anunciarem programas de recompra de ações.

