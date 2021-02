Distribuidores de carne protestam contra aumento de ICMS em SP

Empresários do setor de distribuição de proteína animal preparam uma manifestação em São Paulo no próximo dia 4, caso o governo do Estado não atenda a reivindicação do setor, de derrubada da lei que acaba com o benefício da isenção do ICMS para o setor. Os empresários realizaram reuniões com o governo nos últimos dias e saíram de mesa de negociações com a promessa de uma resposta até a próxima segunda-feira, dia 1º.

O aumento do imposto foi aprovado pela gestão de João Doria no fim do ano passado, em um pacote de ajuste fiscal por conta da queda da arrecadação na pandemia. O aumento ocorreu com a criação da figura do complemento de imposto para as alíquotas de 7% e 12%. De acordo com o Decreto n° 65.253 de 2020, o governo paulista tirou o benefício da redução da base de cálculo do ICMS e aumentou a alíquota que era de 7% para 9,4% e a alíquota de 12% passou para 13,3%. Os empresários do transporte de proteína animal pedem que seja retirado o fim de isenção do ICMS.

“O fato é que o ICMS aumento 11 vezes para o setor, por isso estamos sofrendo a concorrência de empresas de outros estados”, afirma Carlos Iorio, presidente da Associação dos Distribuidores de Proteína Animal do Estado de São Paulo (Adiesp), umas das entidades que lideram o movimento.

“Não somos ligados a partido algum, a político algum, não queremos bagunça, não queremos provocar o caos, só queremos a garantia de que poderemos continuar trabalhando e levando os produtos de primeira necessidade sem medo de ser pego de surpresa com leis que estrangulam e inviabilizam mesmo o setor de transporte, produtivo e rural”, afirma Iorio.

