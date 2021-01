Curado da Covid-19, Luciano Hang doa 200 cilindros de oxigênio para Manaus

Curado do novo coronavírus recentemente, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas de departamento Havan, confirmou ao Radar Econômico que está doando 200 cilindros de oxigênio hospitalar para a cidade de Manaus, no Amazonas. Uma primeira remessa com 50 cilindros será transportada de avião nesta quinta-feira, 28. Os outros 150 chegarão à região na próxima semana. A destinação do oxigênio para as unidades ficará a cargo do Ministério da Saúde, que já tem mapeado as demandas dos hospitais que estão tratando pacientes com a enfermidade.

