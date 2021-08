Consumidores de energia solar não chegam a 1% do total do país

O Brasil tem hoje 700 mil consumidores que geram sua própria energia a partir do sol. Este número não representa nem 1% dos consumidores do país. Mas, de qualquer forma, o número saltou 55% em relação ao fim de dezembro do ano passado, quando o Brasil tinha 450 mil consumidores de energia solar. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a capacidade instalada hoje no país é de 6,3 GW e movimentou investimentos de 32 bilhões de reais. A demanda por energia do sol também cresceu na medida em que a crise hídrica vai piorando a expectativa de abastecimento. Os olhos do setor se voltam nesta semana para a votação da lei de geração de distribuída no Congresso, que vai garantir benefícios para o setor e também marca uma espécie de regulamentação do setor, que pode incentivar a geração solar no país.