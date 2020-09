Bolsonaro garante a ministros que teto de gastos não terá furos

A discussão do orçamento, hoje, é um dos assuntos que gera maior tensão entre os ministros do governo. Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, pressionou até o último momento o senador Marcio Bittar (MDB-AC), relator do orçamento, para incluir algumas medidas como “extra-teto”. A equipe econômica precisou intervir junto ao presidente Jair Bolsonaro para conseguir barrar essas medidas. Conseguiu convencer Bolsonaro apenas na noite deste domingo, 27.

Na última semana, uma série de reuniões foram realizadas entre a equipe econômica, ministros e líderes do governo para definir as diretrizes orçamentárias. A ordem sempre foi a de respeitar o teto de gastos. Porém, muitos continuam insatisfeitos com os cortes de verba que sofrerão em 2021.

