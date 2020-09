Bolsonaro está chateado com o presidente do Flamengo

O presidente Jair Bolsonaro está se sentindo desprestigiado pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Isso porque após a edição da MP do Futebol, feita a pedido para Landim, o Flamengo não liderou a ofensiva para aprovar o texto no Congresso. Bolsonaro acredita que queimou um cartucho à toa contra a Globo e que a MP não surtiu efeito para aumentar a concorrência nas transmissões do futebol brasileiro.

A MP deve caducar, na avaliação do Palácio do Planalto. Depois da prorrogação de 60 dias em agosto, ela perderá a validade em 18 de setembro. Não há qualquer articulação neste momento para votá-la.

A saída seria editar a MP novamente no início do ano que vem, já com Rodrigo Maia, opositor do texto, fora da presidência da Câmara. Landim tentou pedir isso na última semana a Bolsonaro, mas o presidente desconversou e desmarcou o encontro com o presidente do Flamengo.

