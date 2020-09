Secretário de Educação do Rio é preso; Cristiane Brasil é procurada

O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil prenderam na manhã desta sexta-feira, 11, o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes. A ação faz parte da segunda fase da Operação Catarata, que investiga supostos desvios de pelo menos 30 milhões de reais em contratos de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio, entre 2013 e 2018, de um total de 117 milhões de reais. De acordo com o MP, Fernandes recebeu voz de prisão, mas apresentou exame positivo para Covid-19. Com isso, a prisão do secretário passou a ser domiciliar.

Pedro Fernandes foi candidato ao governo do Rio em 2018 pelo PDT. Ficou em quinto lugar, com 466.954 votos. No segundo turno, apoiou o então candidato ao governo Wilson Witzel (PSC) contra Eduardo Paes (DEM). Eleito deputado estadual em 2006, Fernandes comandou a secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). Também atuou como secretário municipal de Meio Ambiente na gestão Cesar Maia. Na esfera estadual, ocupou as pastas de Assistência Social e Direitos Humanos, no governo Sérgio Cabral (MDB), e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, na administração de Luiz Fernando Pezão (MDB). Fernandes é filho da vereadora carioca Rosa Fernandes (PSC). O clã político da família é tradicional no Rio de Janeiro.

A prisão de Pedro Fernandes mira as ações dele durante as suas gestões frente à Secretaria estadual de Tecnologia e Desenvolvimento Social de Cabral e Pezão. Segundo a força-tarefa, ele recebia propina de 20% dos valores dos contratos fechados com a Fundação Estadual Leão XIII em dinheiro vivo. A entidade era vinculada à pasta de Fernandes. A primeira fase da Operação Catarata ocorreu em 30 de julho. Sete suspeitos de fraudar licitações da Fundação Leão XIII foram presos. A entidade é subordinada à vice-governadoria e atende a população de baixa renda e em situação de rua com serviços que inclui exames de vista, distribuição de óculos e realização de cirurgias oftalmológicas.

Procurada por VEJA, a assessoria de imprensa de Pedro Fernandes divulgou a seguinte nota: “Pedro Fernandes ficou indignado com a ordem de prisão. O advogado dele vinha pedindo acesso ao processo desde o final de julho, mas não conseguiu. A defesa colocou Pedro à disposição das autoridades para esclarecimentos na oportunidade. No entanto, Pedro nunca foi ouvido e só soube pela imprensa de que estava sendo investigado por algo que ainda não tem certeza do que é. Pedro confia que tudo será esclarecido o mais rápido possível e a inocência dele provada”.

Existe também um mandado de prisão para a ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB), filha do também ex-deputado federal Roberto Jefferson, condenado e preso no escândalo do mensalão do PT. Ela não foi encontrada em casa, mas deve se apresentar na sede da Polícia Civil ainda nesta sexta-feira. De acordo com o MP, Cristiane responde crimes supostamente praticados entre maio de 2013 e maio de 2017, quando era secretária municipal de Envelhecimento Saudável durante as gestões de Eduardo Paes e Marcelo Crivella.

Cristiane Brasil chegou a ser nomeada ministra do Trabalho de Michel Temer. No entanto, a posse foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF). VEJA ainda não conseguiu contato com a defesa de Cristiane Brasil.

