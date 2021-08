Bolsa luta para fechar a semana acima dos 120 mil pontos

VEJA Mercado Abertura, 13 de agosto.

O cenário deteriorou durante a semana e o principal índice da bolsa que, em julho, prometia superar os 130 mil pontos, agora está tentando se segurar na faixa dos 120 mil pontos. Muita incerteza fiscal, risco político, Banco Central confirmando um cenário de inflação alta e juros mais altos, culminando com alguns bancos revendo a projeção do PIB para o próximo ano. O Itaú, por exemplo, acredita que o PIB vai crescer 1,5% apenas em 2022, ante sua previsão anterior que era mais otimista e chegava a 2%. Alguns analistas têm a expectativa de que a bolsa corrija hoje um pouco as perdas de ontem. Nesta manhã, o Banco Central divulgou o IBC-Br, uma prévia do PIB, que ficou em 1,14% ante uma estimativa de o,55%.

Nos fatos relevantes, a JBS anunciou que pretende fechar o capital da Pilgrim`s Pride nos Estados Unidos. A Americanas anunciou que vai recomprar suas ações.