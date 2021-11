Banco Central cogitou aumentar ainda mais os juros

A ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta quarta-feira, 03, basicamente reafirmou o que o comunicado pós-reunião indicava: em vez de aumentar em um ponto como tinha programado, o Banco Central elevou a Selic em 1,5 ponto percentual em função dos preços das commodities mais elevados e do risco fiscal que cresceu com a possibilidade de se furar o teto de gastos. Mas o que a ata revela agora é que os diretores chegaram a considerar a possibilidade de aumentar mais de 1,5 ponto percentual. A ata também reforça que já está contratado mais 1,5 ponto para a próxima reunião. A Selic está em 7,75% ao ano e deve chegar a 9,25% ao final do ano.