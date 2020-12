Anvisa inspeciona e deve aprovar a Sinovac, que faz a vacina chinesa

A Anvisa informou que concluiu nesta sexta-feira, 4, a inspeção das instalações da Sinovac, o laboratório responsável pela produção dos insumos da Coronavac, a vacina contra Covid-19 que será fabricada pelo Instituto Butantan, no Brasil. Segundo a agência, as inspeções visam garantir as boas práticas de fabricação.

A nota da Anvisa dá a entender que o laboratório foi aprovado, uma vez que afirma que o certificado de boas práticas deve ser emitido entre o fim de dezembro e início de janeiro de 2021.

Após a inspeção na Sinovac, outro laboratório será visitado pela Anvisa, o Wuxi Biologics, responsável pela produção de insumos utilizados pela Fiocruz e pela AstraZeneca no desenvolvimento da da vacina de Oxford.

