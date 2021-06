Anitta como estratégia de marketing do Nubank

O #publicidade no post da cantora Anitta no Twitter sobre sua chegada ao Nubank dá o tom do anúncio feito nesta segunda-feira pelo banco digital mais famoso do país. Anitta é uma estratégia de marketing. A cantora será membro do Conselho de Administração da empresa e terá a “missão de ajudar a desenvolver produtos e comunicações cada vez mais focadas em empoderar as pessoas”. Se a meta era desenvolver produtos para público de baixa renda, talvez alguém como a Nath Finanças, que entende como ninguém das dificuldades em lidar com o dinheiro do brasileiro, poderia dar dicas valiosas. Mas de qualquer forma, Anitta chega como a terceira mulher como membro do Conselho do Nubank. No Twitter, ela disse que seu telefone não parou de tocar com o pessoal pedindo mais limite no cartão. “Vamos se acalmar que eu ACABEI de chegar hahahah”, disse a cantora seguido de um post com #publicidade. Vamos se acalmar é um bom conselho também para quem não quer cair nos juros do cartão.

Neste mês, o Nubank também anunciou a chegada de outra estrela, mas do mundo financeiro. Warren Buffett virou sócio, com uma capitalização de meio bilhão de dólares. Desde sua fundação, o Nubank já captou 2 bilhões de dólares de investidores e tem planos de abrir capital na Nasdaq.