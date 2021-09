Ações da Via disparam após empresa revelar que marketplace cresceu 1000%

A Via, finalmente, teve um dia de trégua na bolsa de valores. Após divulgar um fato relevante em que projeta bons números para o terceiro trimestre da companhia, as ações negociam em alta de mais de 10% no pregão desta terça-feira, 21. A companhia reportou um crescimento de 1000% no número de vendedores no marketplace da marca em nove meses. Eram 10 mil vendedores no início do ano e, agora, são 100 mil, já acima da meta estipulada para o ano inteiro, que era de 90 mil. A Via também reportou aumentos de 567% nas vendas de bebidas, de 378% na venda de produtos automotivos e de 230% em itens para pets, na comparação com o mesmo período de 2020. O BB Investimentos revisou o preço-alvo da companhia para 20 reais, uma potencial valorização de 136% frente ao fechamento do último pregão.

As ações da companhia têm sido pressionadas nos últimos meses pelos consecutivos aumentos na taxa básica de juros, a Selic. A subida nos juros é justificada pelo Banco Central como uma forma de conter a inflação, mas pode deixar a tomada de crédito e financiamento menos atrativa e, por consequência, pode desestimular o consumo. As ações da Via acumulam uma desvalorização de 46% em 2021.