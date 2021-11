À espera do Senado, varejistas e Evergrande estão no foco dos investidores

VEJA Mercado | Abertura | 11 de novembro.

Em compasso de espera pela tramitação da PEC dos Precatórios no Senado, o mercado volta-se ao que deveria importar — ao próprio mercado. As atenções dos investidores miram nos resultados das varejistas Via e Americanas, além dos frigoríficos JBS e BRF. O volume bruto de mercadoria da Via subiu 6% em relação ao ano passado, atingindo 11 bilhões de reais. Os resultados, acima do esperado, porém, foram impactados negativamente por conta de provisões trabalhistas, influenciadas pelo aumento das ações trabalhistas durante o ano.

No cenário internacional, os investidores monitoram a situação da construtora chinesa Evergrande. Segundo comunicado ao mercado por parte da empresa de monitoramento alemã Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA), credora da Evergrande, a empresa deixou de cumprir com obrigações referentes a títulos com os credores. A DMSA pediu a falência da companhia. Segundo o jornal americano The New York Times, porém, a Evergrande cumpriu com o pagamento de títulos de dívida também na quarta-feira 11.