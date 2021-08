À espera de Jackson Hole e de uma luz sobre os efeitos da delta

VEJA Mercado | Abertura | 26 de agosto.

Pico de alta, em uma tendência de baixa. Tudo aponta que foi isso que aconteceu na curva do Ibovespa nos últimos dias, mas uma nova notícia sempre pode alterar os rumos dos negócios. E as novas notícias podem vir de Jackson Hole, que está deixando os mercados mundiais em compasso de espera. Jackson Hole é um simpósio entre acadêmicos e membros do banco central americano, o Fed. No ano passado, o presidente do Fed, Jerome Powell, surpreendeu todo mundo ao anunciar durante o evento uma mudança drástica em sua política monetária dizendo que toleraria uma inflação mais alta no curto prazo. O que esperar de Powell neste ano quando se discutirá o efeito da variante delta na política econômica? A variante já teve efeito sobre o próprio simpósio, que seria realizado presencialmente e na última hora foi alterado e será virtual.

O jornal Financial Times publicou um editorial dizendo que Powell terá a chance de fazer um discurso, nesta sexta-feira, que entregue mais clareza sobre o ritmo do aperto e quais dados, em particular, os funcionários do banco estarão de olho para medir a força ou não da recuperação econômica, sob os efeitos da delta. Como se sabe, qualquer discurso de Powell tem o poder de movimentar para cima ou para baixo os mercados mundiais. O evento é só amanhã, mas na dúvida do que Powell possa dizer, os investidores tendem a se retrair e aguardar.