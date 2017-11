Os novos recursos do YouTube: parece com Facebook e Instagram

Confirmando os boatos de que o YouTube estava planejando aumentar o leque de conteúdo em seu serviço de streaming, a empresa anunciou, nesta quarta-feira (29), o lançamento de dois novos recursos. As seções “Comunidade” e “Momentos” vão permitir aos criadores da plataforma a publicação de textos, GIFs, vídeos e imagens em dois novos tipos de páginas.

A primeira funciona de forma parecida com uma página do Facebook, na qual os posts ficam disponíveis em uma linha do tempo e, assim como nos vídeos, podem receber comentários, likes e dislikes. Já a segunda, é similar ao Stories do Instagram: disponibiliza, no topo do aplicativo, os vídeos e fotos publicados por todos os canais assinados. Igual ao Stories, “Momentos” também podem ser executados em sequência, e de maneira automática.

Com as novas funcionalidades, o YouTube quer permitir que os usuários possam divulgar conteúdos comumente compartilhados por redes como o Twitter, o Facebook e o Instagram, direto da plataforma, e aproveitando o alcance e engajamento já estabelecido no próprio site.

“Estes recursos permitem ao YouTube ampliar suas características de rede social, possibilitando mais interações entre as pessoas. Por exemplo, quem posta com um intervalo maior de tempo poderá manter o contato com os fãs e até mesmo mostrar os bastidores entre um vídeo e outro”, disse a VEJA o vice-presidente de produto do YouTube, Manuel Bronstein.

A ideia de implementar as abas começou há cerca de um ano e meio e as versões de teste foram disponibilizadas para alguns canais – nome dado aos perfis no site – no início de 2017. O canal da cantora brasileira Anitta, por exemplo, foi um dos que puderam experimentar a novidade antes do lançamento oficial.

De toda forma, a atualização é um passo estratégico para manter o portal de vídeos em uma metamorfose de rede social com características mais gerais. Fato importante na hora de competir com o Facebook e o Twitter que, cada vez mais, ampliam suas funcionalidades e recursos. Até mesmo o Instagram, antes famoso por ser uma rede social somente de fotos, adicionou vídeos, reforçou suas capacidades de mensagens, e mais recentemente clonou os recursos do Snapchat.