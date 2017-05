Mulheres indianas usam celulares antigos como brinquedos sexuais

Sabe aquele celular grande, velho e que só serve para fazer ligação e mandar mensagem, mas fez sucesso nos anos 2000? Eles ganharam novas funções. De acordo com uma pesquisa sobre masturbação feminina, as mulheres indianas estão usando esses aparelhos como vibradores.

O fato não é exatamente novo no país. Mas uma pesquisa sobre masturbação realizada pelo site Agents of Ishq, um blog voltado ao público feminino que trata de desejo, amor e sexo, entrevistou 100 mulheres para entender como elas usam essa nova, digamos, função do gadget.

A pesquisa surpreendeu porque 17% das mulheres disseram adotar o modelos antigos de celulares da Nokia como brinquedinhos sexuais durante a masturbação. De acordo com as respostas, os chamados dumb phones (celulares burros) possuem uma vibração forte e dão satisfação máxima.

Embora pareça estranho usar o celular para se masturbar, vale lembrar que os sex shops não são tão comuns em alguns países, como na Índia. Na escassez dos produtos especializados, as mulheres improvisam com objetos, para substituir os vibradores. Claro, essa prática não é recomendada.