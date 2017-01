Airbus prevê testes do ‘Uber’ voador já para 2017

A Airbus planeja testar até o fim do ano um protótipo de um carro voador autônomo, informou o presidente-executivo da empresa, Tom Enders. O projeto prevê que uma viagem com o veículo seja reservada por meio de um aplicativo, semelhante aos sistemas de partilha de automóveis, como o Uber.

A empresa formou no ano passado uma divisão chamada Urban Air Mobility que está explorando conceitos como um veículo para transportar indivíduos ou um veículo no estilo de helicóptero que pode transportar vários pilotos. “Cem anos atrás, o transporte urbano foi subterrâneo, agora temos os meios tecnológicos para ir acima do solo”, disse Enders na conferência de tecnologia digital DLD, em Munique, na Alemanha.

Segundo o executivo, usar os céus poderia reduzir os custos para os planejadores de infraestrutura das cidades, além de reduzir os engarrafamentos. “Com o voo, você não precisa colocar bilhões em pontes e estradas concretas,” disse. “Estamos em uma fase de experimentação. Levamos esse desenvolvimento muito a sério.”

(Com Reuters)