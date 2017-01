Médicos retiram tumor raro de garota brasileira de 3 anos

Uma equipe de médicos retirou com sucesso um tumor facial raro que desfigurava o rosto de uma menina brasileira de 3 anos. A operação realizada na paulistana Melyssa Delgado Braga durou cerca de 10 horas e foi realizada no último dia 20 de dezembro, sem custos, em um hospital do estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Os detalhes sobre a recuperação da garota foram divulgados pelos médicos nesta terça-feira. O cirurgião responsável pelo procedimento, Celso Palmieri, é brasileiro e decidiu ajudar a menina após ver uma notícia relatando a busca da família de Melyssa por ajuda para fazer o tratamento no exterior.

Melyssa era vítima de um tumor maligno agressivo chamado de sarcoma desmoide que, além de alterar profundamente sua face, danificou sua mandíbula, que teve que ser reconstruída com uma placa de titânio. Segundo Palmieri, o tamanho do tumor chamou a atenção. “Quando o retiramos, pesava mais que 2 quilos. E isso em uma menina que não deve pesar nem 11 quilos no total”, disse à rede de TV local KSLA. De acordo com os médicos, a transformação na aparência da garota é “notável”.

O cirurgião buscou ajuda do chefe do departamento do centro de pesquisa da Universidade Estadual de Louisiana, onde é pesquisador, em setembro, após ler sobre o drama da menina em sites de notícias do Brasil. Seu colega então fez contato com o hospital Willis-Knighton Health System, que já havia ajudado outros casos de repercussão internacional, que concordou em fazer a cirurgia. A instituição não cobraria pelo procedimento e ofereceria hospedagem à família de Melyssa.

Pela internet, o médico procurou os pais da menina para dar a boa notícia. “Gastei uma hora procurando eles nas redes sociais. Consegui o contato com a família e, um mês depois, eles estavam na cidade de Shreveport prontos para a cirurgia”, disse à emissora. Os pais de Melyssa haviam lançado uma campanha para custear seu tratamento, que obteve 94.546 reais. Segundo a equipe médica, a menina ainda precisará passar por outras cirurgias no futuro.