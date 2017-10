Água: saiba quanto (e por que) você deve beber todo dia

Apesar das controvérsias sobre a quantidade de água que devemos beber por dia, a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos recomenda a ingestão diária de 3,7 litros de água para os homens, o equivalente a 15,6 copos, e 2,7 litros para as mulheres, ou 11,4 copos.

Alguns dos benefícios do líquido são manter a temperatura do corpo e a saúde do coração, melhorando a circulação sanguínea, mas existem muitos outros.

Controle do peso

Manter-se hidratado pode ajudar a controlar o consumo calórico, contribuindo não só para a manutenção do peso, como para evitar o ganho, segundo informações da rede americana CNN. Isso acontece porque, muitas vezes, a desidratação é confundida fome, nos fazendo comer mais do que precisamos.

Além disso, a hidratação permite uma boa digestão e lubrificação e amortecimento das articulações, sendo uma ótima aliada durante o exercício. Por outro lado, a desidratação causa cansaço e desmotivação.

Concentração

Ao ingerir a quantidade mínima diária recomendada, a água pode ajudar a melhorar o humor, a concentração e a memória de curto-prazo. Por outro lado, a desidratação contribui para o aumento da ansiedade e do estresse, assim como as dores de cabeça.

Desidratação

Como saber se estou desidratado? Segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, existem duas formas: a sensação de sede e a cor da urina. Caso a cor de sua urina apresente tons escuros, é sinal de que está na hora de repor os líquidos.

A desidratação também contribui para o desenvolvimento de problemas de saúde, como prisão de ventre, infecções urinárias e pedras nos rins, devido ao excesso de sais e minerais que que aumenta a cristalização da urina e torna o ambiente propício para o desenvolvimento de bactérias.

Dicas

Para não esquecer de beber água, carregue sempre uma garrafa com você. Ao escolher a bebida em restaurantes, prefira água em vez de refrigerantes e sucos industrializados.

Mesmo depois de lanches curtos, o ideal é sempre beber um pouco de água além de comer mais frutas e vegetais, como aipo, maçã, melancia, cenoura e brócolis, que contém grandes quantidades de água.