Morreram

Fats Domino, cantor e pianista americano, um dos pioneiros do rock’n’roll. Em cinco décadas de carreira, vendeu 65 milhões de discos e influenciou nomes de peso como Elvis Presley (1935-1977). Caçula entre oito irmãos, Antoine Dominique Domino Jr. nasceu em Nova Orleans, Louisiana, cidade reverenciada na história do jazz que hospeda uma profusão de casas de shows e músicos vanguardistas. Filho de um violinista amador, tinha 10 anos quando começou a tocar piano. Autodidata, entrou ainda adolescente para a banda do baixista Billy Diamond (1949-2010), que o apelidou de Fats, por ser gordo (fat, em inglês). Numa de suas apresentações, conheceu Dave Bartholomew, produtor com quem lançaria The Fat Man (1951), disco que ultrapassou 1 milhão de cópias vendidas. Cinco anos depois, gravaria Blueberry Hill, que bateu os 3 milhões de unidades. Reservado, evitava aparições públicas. Não compareceu à cerimônia que o incluiu no Hall da Fama do Rock, em 1986, nem ao Grammy de 1987, quando foi premiado pelo conjunto da obra. Dia 25, aos 89 anos, de causa não divulgada, em Louisiana.

Angela Lago, escritora e ilustradora belo-horizontina. Referência em literatura infantil, formou-se em serviço social, mas pouco atuou na área. Após terminar a graduação, em 1968, conseguiu uma bolsa de intercâmbio e foi para os Estados Unidos estudar psicopedagogia. Em 1973, mudou-se para a Escócia, onde participou de cursos de artes. Ao retornar ao Brasil, em 1975, passou a se dedicar à escrita. Cinco anos depois, lançou O Fio do Riso e Sangue de Barata. Desde então, foram mais de quarenta livros, que lhe renderam o total de doze prêmios Jabuti. Dia 22, aos 71 anos, de embolia pulmonar, em Belo Horizonte.

Robert de Zafra, cientista americano que fez importantes descobertas sobre a camada de ozônio. Sua equipe revelou que o gás aerossol é responsável por expandir o buraco da camada de ozônio na Antártica. Nascido em Scarsdale, no Estado de Nova York, mudou-se para Princeton a fim de estudar física na universidade local; lá se formou no ano de 1954. Em 1986, integrou a primeira expedição cujo objetivo era pesquisar a camada na Antártica. Suas descobertas contribuíram para a assinatura do Protocolo de Montreal, de 1987, acordo global que prevê a diminuição na emissão de gases de efeito estufa. Dia 10 — mas o fato só veio a público no dia 22 —, aos 85 anos, de complicações respiratórias, no Estado de Nova York. ƒ

Publicado em VEJA de 1º de novembro de 2017, edição nº 2554