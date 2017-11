Meirelles: vou decidir até março se serei candidato a presidente

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira que vai decidir até março do ano que vem se será candidato a presidente da República. Por ora, o ministro, que é filiado ao PSD, voltou a reconhecer que é um presidenciável, não descartou a hipótese de se candidatar, mas afirmou que, agora, está “100% focado” na retomada do crescimento econômico do país.

“Este é um momento crítico e, por isso, acho que eu tenho que estar 100% com atenção na economia. No final do primeiro trimestre do ano que vem, será um momento de decisão para que se possa ou não postular esse tipo de coisa. O momento correto é exatamente no começo do ano que vem”, disse Meirelles no evento Amarelas ao Vivo, promovido pela VEJA.

Após a declaração, Meirelles foi perguntado pela plateia se as recentes reuniões que teve com integrantes da bancada evangélica poderiam ser consideradas agenda de ministro ou de candidato. O ministro riu e explicou que um ministro da Fazenda não pode apenas se encontrar com empresários e banqueiros.