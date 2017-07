Unesco inclui Hebron na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade

1. Unesco inclui Hebron na lista de Patrimônio Mundial zoom_out_map 1 /9 Crianças palestinas brincam com uma bola do lado de fora de sua casa na cidade velha de Hebron, na Cisjordânia (Hazem Bader/AFP) Crianças palestinas brincam com uma bola do lado de fora de sua casa na cidade velha de Hebron, na Cisjordânia

2. Unesco inclui Hebron na lista de Patrimônio Mundial zoom_out_map 2 /9 Judeu ultra-ortodoxo faz orações do lado de fora do túmulo dos Patriarcas ou da Mesquita de Ibrahimi, local sagrado para judeus e muçulmanos, na cidade de Hebron, na Cisjordânia (Hazem Bader/AFP) Judeu ultra-ortodoxo faz orações do lado de fora do túmulo dos Patriarcas ou da Mesquita de Ibrahimi, local sagrado para judeus e muçulmanos, na cidade de Hebron, na Cisjordânia

3. Unesco inclui Hebron na lista de Patrimônio Mundial zoom_out_map 3 /9 Palestinos idosos fumam cigarros em um café na cidade velha de Hebron, na Cisjordânia (Hazem Bader/AFP) Palestinos idosos fumam cigarros em um café na cidade velha de Hebron, na Cisjordânia

4. Unesco inclui Hebron na lista de Patrimônio Mundial zoom_out_map 4 /9 Homem alimenta galinhas em um beco do antigo mercado da cidade Hebron, na Cisjordânia (Hazem Bader/AFP) Homem alimenta galinhas em um beco do antigo mercado da cidade Hebron, na Cisjordânia

5. Unesco inclui Hebron na lista de Patrimônio Mundial zoom_out_map 5 /9 Judeus ultra-ortodoxos caminham nos arredores da caverna dos Patriarcas, também conhecida como Mesquita de Ibrahimi, local sagrado para judeus e muçulmanos, no coração da cidade de Hebron no sul Cisjordânia (Hazem Bader/AFP) Judeus ultra-ortodoxos caminham nos arredores da caverna dos Patriarcas, também conhecida como Mesquita de Ibrahimi, local sagrado para judeus e muçulmanos, no coração da cidade de Hebron no sul Cisjordânia

6. Unesco inclui Hebron na lista de Patrimônio Mundial zoom_out_map 6 /9 Visão geral das casas na cidade velha de Hebron, na Cisjordânia (Hazem Bader/AFP) Visão geral das casas na cidade velha de Hebron, na Cisjordânia

7. Unesco inclui Hebron na lista de Patrimônio Mundial zoom_out_map 7 /9 Hebron abriga mais de 200 mil palestinos e algumas centenas de colonos israelenses que vivem em um enclave fortemente fortificado perto do local conhecido pelos muçulmanos como a Mesquita Ibrahimi e para os judeus como a Caverna dos Patriarcas (Hazem Bader/AFP) Hebron abriga mais de 200 mil palestinos e algumas centenas de colonos israelenses que vivem em um enclave fortemente fortificado perto do local conhecido pelos muçulmanos como a Mesquita Ibrahimi e para os judeus como a Caverna dos Patriarcas

8. Unesco inclui Hebron na lista de Patrimônio Mundial zoom_out_map 8 /9 Mulher caminha no antigo mercado da cidade de Hebron, na Cisjordânia (Hazem Bader/AFP) Mulher caminha no antigo mercado da cidade de Hebron, na Cisjordânia

9. Unesco inclui Hebron na lista de Patrimônio Mundial zoom_out_map 9/9 Palestinos transitam em beco no antigo mercado da cidade de Hebron, na Cisjordânia (Hazem Bader/AFP) Palestinos transitam em beco no antigo mercado da cidade de Hebron, na Cisjordânia

O comitê da Unesco para o Patrimônio da Humanidade inscreveu nesta sexta-feira (07) na lista de lugares em perigo a área antiga da cidade de Hebron, no território palestino da Cisjordânia, onde se encontra o Túmulo dos Patriarcas.

A decisão foi adotada após um agitado debate na Cracóvia, cidade polonesa onde o comitê realiza sua 40ª reunião até o próximo dia 17.

Acredita-se que no Túmulo esteja enterrado Abraão, considerado o antecessor comum da religião judaica e do islâmica, junto com sua esposa Sara.

No mesmo lugar, segundo a tradição, estariam enterradas também outros casais bíblicos como Rebeca e Isaac.

Durante os tempos do rei Herodes foi construído um monumento quadrangular ao redor do túmulo e posteriormente os muçulmanos edificaram o que é conhecida como a mesquita de Ibrahim, o nome árabe para Abraão.

(Com EFE)