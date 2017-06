Trump deve mais de 315 milhões de dólares

Um relatório financeiro de 98 páginas publicado pelo Escritório de Ética Governamental dos Estados Unidos nesta sexta-feira mostrou que o presidente americano Donald Trump tinha pendências de pelo menos 315,6 milhões de dólares em meados de 2017.

O relatório revelou uma pendência de 50 milhões de dólares com o Deutsche Bank destinados ao Old Post Office, propriedade histórica no centro de Washington, que recentemente foi reformada como hotel localizado perto da Casa Branca. O passivo com o Deutsche Bank Trust Company Americas, unidade do alemão Deutsche Bank, é de pelo menos 130 milhões de dólares e com o Ladder Capital, um credor de imóveis comerciais com escritórios em Nova York, Los Angeles e Boca Raton, Flórida, ultrapassa os 110 milhões de dólares.

Segundo o documento, Trump informou uma receita de 594 milhões de dólares em 2016 e início de 2017 e ativos no valor de mais de 1,4 bilhão de dólares. O maior componente da renda de Trump foi de 115,9 milhões de dólares, listados como receitas relacionadas ao resort de golfe do Trump National Doral em Miami.

Trump ocupava cargos em 565 corporações ou outras entidades antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. Seu mandato na maioria desses cargos foi encerrado em 19 de janeiro, no dia anterior à sua posse na Casa Branca. A maioria das entidades envolvidas tinha sede nos Estados Unidos, mas também na Escócia, Irlanda, Canadá, Brasil, Bermudas e outros.

Trump tem se recusado a revelar suas declarações fiscais, dariam uma indicação muito mais clara de sua riqueza e interesses comerciais, mas submeteu os relatórios federais revelando rendimentos, ativos e passivos seus e de sua família.

