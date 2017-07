Protesto contra o G20 acaba em violência na Alemanha

zoom_out_map 1 /11 Polícia alemã utiliza caminhões pipa e jatos d'água para dispersar manifestações contra a conferência do G20 em Hamburgo, na Alemanha - 06/07/2017 (Fabian Bimmer/Reuters)

zoom_out_map 2 /11 Polícia alemã repreende manifestantes que protestavam contra o G20 em Hamburgo, na Alemanha - 06/07/2017 (Pawel Kopczynski/Reuters)

zoom_out_map 3 /11 Polícia alemã utiliza caminhões pipa e jatos d'água para dispersar manifestações contra a conferência do G20 em Hamburgo, na Alemanha - 06/07/2017 (Fabian Bimmer/Reuters)

zoom_out_map 4 /11 Polícia alemã repreende manifestantes que protestavam contra o G20 em Hamburgo, na Alemanha - 06/07/2017 (Fabian Bimmer/Reuters)

zoom_out_map 5 /11 Polícia e manifestantes entram em confronto em protesto durante a realização da reunião de cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha - 06/07/2017 (Alexander Koerner/Getty Images) Polícia e manifestantes entram em confronto em protesto durante a realização da reunião de cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha - 06/07/2017

zoom_out_map 6 /11 Manifestantes protestam contra conferência do G20, em Hamburgo, norte da Alemanha - 06/07/2017 (Boris Roessler/Germany Out/AFP)

zoom_out_map 7 /11 Manifestantes levantam cartazes para protestar contra a conferência do G20, em que líderes das maiores economias do mundo se reúnem para discutir assuntos como economia, política, meio ambiente, acordos de paz etc. - 06/07/2017 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

zoom_out_map 8 /11 Manifestantes protestam contra conferência do G20, em Hamburgo, norte da Alemanha - 06/07/2017 (Hannibal Hanschke/Reuters)

zoom_out_map 9 /11 Policiais se organizam para conter manifestação contra conferência do G20 que acontece entre 7 e 8 de julho em Hamburgo, na Alemanha - 06/07/2017 (Boris Roessler/Germany Out/AFP)

zoom_out_map 10 /11 Manifestantes levantam cartazes para protestar contra a conferência do G20, em que líderes das maiores economias do mundo se reúnem para discutir assuntos como economia, política, meio ambiente, acordos de paz etc. - 06/07/2017 (Hannibal Hanschke/Reuters)

zoom_out_map 11/11 Ativistas anti-capitalistas acampam em forma de protesto em frente ao parque Altonaer Volkspark, em Hamburgo, como forma de protesto contra a conferência do G20, na Alemanha (Steffi Loos/AFP)

Um dia antes do início da reunião de cúpula do G20, manifestantes entraram em choque com a polícia nas ruas de Hamburgo, na Alemanha, onde acontecerá o encontro. A polícia alemã, nesta quinta-feira, fez uso de canhões de água e spray de pimenta para dispersar grupos identificados como violentos que se misturaram a uma marcha convocada pela esquerda contra a realização da cúpula.

Os policiais, presentes com um forte contingente no local da concentração e ao longo de todo o percurso previsto, interromperam a marcha pouco depois do começo, quando manifestantes mascarados vestidos de preto arremessaram garrafas e outros objetos na direção da tropa de choque.

Com o lema “Bem-vindos ao inferno” (welcome to hell, em inglês), a manifestação é a mais importantes entre as mais de 20 previstas para acontecer na cidade nos próximos dias. À frente da marcha, um grande cartaz pedia para “esmagar o G20” (smash G20). Ela foi convocada por grupos anticapitalismo que dizem que o G20 falhou em resolver muitas questões que ameaçam a paz mundial. O objetivo dos organizadores era rodear o Palácio dos Congressos, onde estão as delegações da reunião.

Confronto esperado

Cerca de 20 mil policiais de várias partes da Alemanha com cães, cavalos e helicópteros e 7,8 quilômetros de barreiras de aço foram deslocados para Hamburgo como medida antiterrorismo e para evitar a violência nas manifestações. Autoridades de segurança disseram que das 100.000 pessoas de toda a Europa esperadas nos protestos, até 8 mil serão “anarquistas e radicais de esquerda” cujo objetivo principal é perturbar o encontro.

Cúpulas de líderes mundiais normalmente são ocasiões rigorosamente coreografadas que deixam pouco espaço para o acaso. São realizadas em locais blindados contra manifestantes, e as diferenças de políticas são atenuadas por enviados atrás de portas fechadas com grande antecedência. Mas essa reunião será diferente.

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, fez uma aposta de alto risco ao decidir realizar a cúpula no centro da cidade portuária do norte alemão, sua cidade natal, em parte para mostrar ao mundo que grandes protestos são tolerados em uma democracia saudável, mas criou grandes desafios para a polícia.

No fronte político, a líder do país anfitrião está determinada a não ceder terreno ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na mudança climática, no comércio e na imigração, possivelmente preparando o cenário de um embate público incomum. As relações da chanceler com outros dois dos participantes mais destacados, o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder turco, Recep Erdogan, também estão tensas.

Antes da cúpula, o governo alemão ressaltou o fato de que os manifestantes terão oportunidade de expressar sua oposição ao evento. A mensagem a líderes como Trump, Putin e Erdogan é clara: a tolerância com a discordância pública é um pilar de uma democracia aberta e confiante. Se não conseguir controlar a violência nas manifestações, a aposta de chanceler custará caro. Merkel, que está no meio de uma campanha para uma eleição nacional, não pode se dar ao luxo de criar ensejo para imagens de caos e desarmonia.

