Primeira-ministra britânica fala em ‘ato terrorista’ em Londres

A primeira-ministra Theresa May declarou a pouco que os incidentes deste sábado em Londres estão sendo tratados como um “potencial ato de terrorismo”.

“O terrível incidente em Londres está sendo tratado como um potencial ato de terrorismo”, declarou em nota a britânica que estava no interior do país em campanha política. May também agradeceu a polícia londrina e os serviços de emergências pela rápida resposta aos incidentes.

Neste sábado, três incidentes abalaram Londres. O primeiro a ser noticiado pelas agências internacionais foi o atropelamento de pedestres na London Bridge neste sábado. Logo em seguida, um ataque na área do Borough Market, uma espécie de mercado de comida, também muito frequentado por turistas. Os dois foram considerados pela polícia de Londres como um ataque terroristas.

O terceiro fato acontece no bairro de Vauxhall, sul da cidade, onde um homem foi preso. De acordo com os investigadores, até o momento, não há uma ligação entre esse incidente e os outros dois ataques.