ONU: governo da Síria foi responsável por ataque com gás sarin

1. Ataques Químicos Na Síria zoom_out_map 1 /8 Ataque químico em Homs que deixou 7 mortos - 23 de dezembro de 2012 (Euronews/Reprodução)

2. Ataques Químicos Na Síria zoom_out_map 2 /8 Ataque químico em Khan al-Assel, Alepo - 19 de março de 2013 (George Ourfalian/Reuters)

3. Ataques Químicos Na Síria zoom_out_map 3 /8 Ataque químico em Khan al-Assel, Alepo - 19 de março de 2013 (SANA/AFP)

4. Ataques Químicos Na Síria zoom_out_map 4 /8 Ataque químico em Alepo que deixou 2 mortos e 12 feridos - 13 de abril de 2013 (George Ourfalian/Reuters)

5. Ataques Químicos Na Síria zoom_out_map 5 /8 Ataque químico em Ghouta que deixou 1.429 mortos - 21 de agosto de 2013 (Bassam Khabieh/Reuters)

6. Ataques Químicos Na Síria zoom_out_map 6 /8 Ataque químico em Sarmin - 16 de março de 2015 (Mohamad Zeen/AFP)

7. Ataques Químicos Na Síria zoom_out_map 7 /8 Ataque químico em Alepo que deixou 23 mortos - 7 de abril de 2016 (Huseyin Nasir/Getty Images)

8. Ataques Químicos Na Síria zoom_out_map 8/8 Ataque químico em Saraqeb que causou 24 asfixias - 2 de agosto de 2016 (Aljazeera/Reprodução)

Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado nesta quinta-feira, determinou que o governo do presidente sírio Bashar Assad foi o responsável pelo ataque com gás sarin na Síria em abril.

“O painel está certo de que a República Árabe da Síria é responsável pelo lançamento de sarin em Khan Sheikhun em 4 de abril de 2017”, diz o documento. O ataque químico matou 80 pessoas neste povoado, situado na província de Idleb, no nordeste da Síria.

As imagens de horror, divulgadas após o ataque, causaram indignação na comunidade internacional e impulsionaram os Estados Unidos a lançar mísseis contra uma base de onde acreditam que foi lançado o ataque.

No mês passado investigadores de crimes de guerra da ONU já haviam dito que tinham evidências de que a força aérea síria estava atrás do ataque mortal com sarin, apesar de Damasco negar reiteradamente sua responsabilidade. Contudo, somente nesta quinta a organização culpou oficialmente o regime de Bashar Assad pela atrocidade.

A Rússia, aliada da Síria, sustenta que o ataque com sarin foi causado principalmente por uma bomba desativada instalada no solo, e não produto de um ataque aéreo do exército.

‘Não existe lugar para Assad’

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, afirmou nesta quinta-feira que o presidente Bashar Assad e sua família não possuem papel no futuro da Síria. “Os Estados Unidos querem uma Síria completa e unificada sem nenhum papel para Bashar Assad no governo”, disse a repórteres em Genebra, ao final de uma viagem de uma semana por Arábia Saudita, Catar, Paquistão e Índia.

Tillerson afirmou que o governo Trump apoia as conversas de paz como a única maneira de acabar com a guerra de mais de seis anos e seguir para uma transição política e eleições. Ele falava após conversas com o enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, que anunciou que as negociações paralisadas entre o governo sírio e a oposição serão retomadas em Genebra em 28 de novembro.

“O domínio da família Assad está chegando a um fim. A única questão é como isto deveria ser feito”, disse. No início do mandato de Trump, o governo americano sustentava a posição de que era possível começar o processo de transição de governo na Síria ainda com Assad no poder.

