Morar perto da Trump Tower virou um inferno

Da sofisticação e tranquilidade ao caos absoluto em poucas semanas – assim se transformou o cotidiano dos vizinhos de Donald Trump. A família do novo presidente americano habita a Trump Tower, na Quinta Avenida. O edifício, localizado entre as ruas 56 e 57, fica num dos centros turísticos e comerciais mais importantes de Nova York. Está cercado por lojas de luxo e por atrações como o Central Park e o hotel The Plaza. Todos agora dividem espaço com enormes barricadas de cimento, grades de metal, dezenas de curiosos e muitos, mas muitos policiais. “É um transtorno”, disse a VEJA uma brasileira que possui um apartamento a uma quadra da Trump Tower. As restrições fazem parte do esquema de segurança para proteger a família presidencial. Trump mudou-se para a Casa Branca, em Washington. Mas Melania, sua esposa, e o filho, Barron, devem continuar no prédio pelo menos até o término do ano letivo do menino. E o presidente, nascido e criado no bairro nova-iorquino do Queens, já avisou que voltará muitas vezes à cidade.

Colaborou Giovanni Magliano

