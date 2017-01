Imagens do dia 20 de janeiro

1 /7 Cristo Redentor visto de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), no amanhecer desta sexta-feira (20), dia de São Sebastião. O santo, da Igreja Católica, é padroeiro da cidade (Alessandro Buzas/Futura Press/Folhapress)

3 /7 Manifestantes queimam bandeira dos Estados Unidos durante protesto em frente à embaixada do país, em Manila, nas Filipinas, no dia da posse de Donald Trump como o 45º presidente americano - 20/01/2017 (Romeo Ranoco/Reuters)

4/7 Equipes fazem buscas após acidente aéreo de avião prefixo PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C90, em Paraty, no litoral sul do Rio, na manhã desta sexta-feira (20). O ministro do STF, Teori Zavascki, relator da Lava Jato, morreu no acidente. (Bruno Kelly/Reuters)