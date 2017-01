zoom_out_map 1 /7 Manifestantes se reúnem para posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira (20), em Washington (Patrick Smith/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 2 /7 Manifestantes se reúnem para posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira (20), em Washington (Bryan Woolston/Reuters)

zoom_out_map 3 /7 Manifestantes se reúnem para posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira (20), em Washington (James Lawler Duggan/Reuters)

zoom_out_map 4 /7 Manifestantes se reúnem para posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira (20), em Washington (Bryan Woolston/Reuters/Grupos protestam contra Trump Washington horas antes da posse)

zoom_out_map 5 /7 Construa pontes, não muros', dizem mensagens expostas na Ponte da Torre, em Londres, durante protesto contra Donald Trump - 20/01/2017 (Toby Melville/Reuters)

zoom_out_map 6 /7 Manifestantes queimam bandeira dos Estados Unidos durante protesto em frente à embaixada do país, em Manila, nas Filipinas, no dia da posse de Donald Trump como o 45º presidente americano - 20/01/2017 (Romeo Ranoco/Reuters)

zoom_out_map 7/7 Manifestantes são contidos por uma barreira de policiais em frente à embaixada dos EUA em Manila, nas Filipinas, em protesto no dia da posse de Donald Trump como presidente - 20/01/2017 (TED ALJIBE/AFP)

No dia da posse do novo presidente americano, Donald Trump, grupos de oposição começaram os protestos em Washington horas antes da cerimônia de posse.

Os manifestantes gritavam contra “racistas, fascistas, Trump e KKK”, este em referência a Ku Klux Klan, um movimento racista criado no século 19.

O posse do bilionário vai ocorrer às 14h no horário brasileiro e durar cerca de 1h30min.

A cerimônia de posse e os protestos — Enquanto outros presidentes organizaram desfiles que duraram mais de quatro horas, o de Trump pela Avenida Pensilvânia, o ponto alto da festa, a ser feito logo depois da posse, deverá durar apenas 90 minutos. Ele desfilará do Capitólio (prédio do Congresso americano) até a Casa Branca.

Segundo o diretor de Comunicações do Comitê de Posse Presidencial, Boris Epshteyn, a ideia de fazer uma festa com duração menor e mais simples se destina a passar uma mensagem de que o novo presidente é voltado para o trabalho. Epshteyn comanda uma equipe de 350 pessoas, que estão cuidando dos detalhes do cerimonial e da organização da cerimônia.