EUA sabotaram testes de mísseis da Coreia do Norte, diz ‘NYT’

Os Estados Unidos começaram há três anos um programa para sabotar com ciberataques os testes de mísseis da Coreia do Norte, campanha que influiu nos erros registrados em alguns lançamentos, informou o jornal The New York Times neste sábado.

A informação, baseada em fontes das administrações de Barack Obama e de Donald Trump, assim como documentos relacionados ao programa, vincula estes ataques a erros que fizeram diversos mísseis serem desviados do curso ou caírem no mar. Especialistas céticos acreditam que os erros foram apenas acidentes ou problemas de fabricação, mas muitos fracassos foram provocados pelas ações desenvolvidas pelos EUA, segundo o jornal.

O programa tenta atrapalhar os lançamentos com ciberataques antes de os mísseis serem colocados na plataforma ou nos primeiros segundos após o lançamento, acrescenta o jornal nova-iorquino. Estas ações teriam atrasado por vários anos a possibilidade de a Coreia do Norte ameaçar cidades americanas ou outros países com mísseis intercontinentais dotados de ogivas nucleares.

Segundo o NYT, Obama, que deixou a Casa Branca em 20 de janeiro, informou a Trump sobre este programa e disse que provavelmente seria o problema “mais urgente” que ele deveria enfrentar.

A Coreia do Norte informou nos últimos anos que testava mísseis de médio alcance e garante que está na “etapa final da preparação” para um teste inicial de mísseis intercontinentais.

Entre as opções que a administração de Obama chegou a planejar estão negociações com o regime de Kim Jong-un para congelar o programa de desenvolvimento nuclear e de mísseis e ataques diretos a locais de lançamento. Também foi analisada a possibilidade de pressionar a China para diminuir apoio e relações comerciais com Pyongyang, embora no final o Executivo de Obama tenha decidido pelos ataques eletrônicos e cibernéticos.

De acordo com o jornal, o tema voltou a ser analisado pelo governo Trump, que já fez pelo menos duas reuniões sobre este assunto com seus assessores de segurança, a última na terça-feira passada.

(Com EFE)