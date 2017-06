Estado Islâmico reivindica ataque a hotel de Manila

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta sexta-feira o ataque que deixou 36 pessoas mortas na noite de quinta-feira em um hotel de Manila, nas Filipinas. Além dos mortos, 50 pessoas ficaram feridas no atentado.

O grupo jihadista identificou o terrorista responsável como “o irmão Abu al Jair al Arjabili”, assegurando que o homem “conseguiu se infiltrar com sua metralhadora” no hotel para matar “um grupo de cristãos combatentes”. A reivindicação foi divulgada pelo EI por meio do aplicativo Telegram, porém a autenticidade da mensagem não pôde ser comprovada.

Um total de 36 vítimas faleceram asfixiadas pela fumaça provocada por um incêndio causado pelo terrorista em um quarto do hotel, que abrigava um cassino. De acordo com as autoridades filipinas, o agressor se escondeu em um quarto, no qual ateou fogo após jogar gasolina em várias mesas do cassino, e logo depois se suicidou com um tiro na cabeça.

(Com EFE)