Coreia do Norte divulga fotos da Terra tiradas de seu míssil

O ditador norte-coreano Kim Jong Un inspeciona o teste de lançamento do míssil balístico de alcance intermediário Pukguksong-2 em imagem divulgada pela Agência Central Coreana de Notícias (KCNA)

O governo da Coreia do Norte divulgou uma série de fotos da Terra tiradas por uma câmera instalada no míssil lançado ontem. As imagens mostram uma visão de nosso planeta a partir de camadas superiores da atmosfera, em uma aparente tentativa de Pyongyang de demonstrar seu domínio da tecnologia para projéteis balísticos.

O Rodong Sinmun, jornal oficial do Partido dos Trabalhadores, publicou hoje dezenas de fotos em cores do lançamento do míssil Pukguksong 2. Entre as imagens também estão retratos do ditador Kim Jong-un e do momento do lançamento do projétil.

O míssil voou cerca de 500 quilômetros, alcançando uma altitude de 560 quilômetros. O explosivo caiu no mar, na costa leste da Coreia do Norte, segundo as forças militares de Pyongyang.

Esta é a primeira vez que o regime de Kim Jong-un divulga fotos tiradas de uma câmera acoplada a um dos seus mísseis. Até o momento, o regime norte-coreano também nunca forneceu dados concretos sobre o desempenho dos seus projéteis quando se realiza a “reentrada na atmosfera”. Por isso, é impossível avaliar a verdadeira capacidade dos artefatos militares.

As novas imagens podem ajudar os especialistas a analisar a tecnologia desenvolvida pelo governo de Pyongyang e descobrir se os mísseis norte-coreanos suportam a vibração e o calor da fase terminal do voo antes de causar impacto.

