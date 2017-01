Começa a cerimônia oficial de posse de Donald Trump

A cerimônia no Capitólio para a transferência do poder e que marca o início do mandato de quatro anos do republicano Donald Trump à frente do governo dos Estados Unidos começou nesta sexta-feira com a chegada dos protagonistas, o presidente eleito e o que se despede do cargo, Barack Obama. A cerimônia acontece nas escadarias do Congresso, em frente à imensa esplanada do National Mall, onde centenas de milhares de simpatizantes do vencedor das eleições presidenciais se concentram apesar uma chuva intermitente e do frio.

Trump foi recebido por seus simpatizantes com gritos de incentivo e aplausos ao chegar para fazer o juramento do cargo ao juiz e magistrado chefe do Tribunal Supremo, John Roberts, com sua mão direita sobre a Bíblia usada por Abraham Lincoln (1861-65) quando tomou posse como presidente.

A cerimônia começou com a apresentação dos convidados ilustres, entre os quais estão os ex-presidentes George W. Bush e Bill Clinton, junto com suas respectivas mulheres Laura e Hillary, esta última derrotada por Trump nas eleições de 8 de novembro.

O juramento de Trump será às 12h00 no horário local (15h00 de Brasília) e será feito diante do presidente da Suprema Corte, John Roberts. Em seguida ocorre o esperado primeiro discurso de Trump, que segundo seus assessores será mais curto que o dos presidentes anteriores. Esses discursos costumam durar, no máximo, 20 minutos. A cerimônia de posse está prevista para acabar às 15h30 (de Brasília).

A cerimônia de posse — Enquanto outros presidentes organizaram desfiles que duraram mais de quatro horas, o de Trump pela Avenida Pensilvânia, o ponto alto da festa, a ser feito logo depois da posse, deverá durar apenas 90 minutos. Ele desfilará do Capitólio (prédio do Congresso americano) até a Casa Branca.

Segundo o diretor de Comunicações do Comitê de Posse Presidencial, Boris Epshteyn, a ideia de fazer uma festa com duração menor e mais simples se destina a passar uma mensagem de que o novo presidente é voltado para o trabalho. Epshteyn comanda uma equipe de 350 pessoas, que estão cuidando dos detalhes do cerimonial e da organização da cerimônia.

(Com agência EFE)