Chile: Piñera empurra esposa e é comparado à Trump      

Não é a primeira vez que o ex-mandatário do Chile Sebastián Piñera é comparado ao presidente Estados Unidos Donald Trump. Apesar de ambos serem empresários bilionários que migraram para a vida política, direitistas e terem posições controversas em temas que vão da imigração à gratuidade de serviços públicos, no entanto, é difícil colocar qualquer político no mesmo patamar do americano.

Mas um deslize cometido neste domingo deu aos internautas um ingrediente a mais para criticar Piñera. Logo depois de votar nas eleições em que é favorito a assumir novamente o governo, o ex-presidente chileno se preparava para falar com os jornalistas quando foi flagrado dando um empurrãozinho em sua mulher, Cecilia Morel, para se posicionar melhor junto ao microfone.

Piñera ficou em primeiro lugar neste primeiro turno, com 36,6% dos votos, e disputará a próxima etapa com o senador Alejandro Guillier. O gesto grosseiro, no entanto, pegou mal e gerou muitas críticas na imprensa e nas redes sociais. Confira abaixo os principais comentários.

Free Cecilia ! El trato de Piñera, muy Trump, a su esposa. ¿ Votarías por este energúmeno ? pic.twitter.com/XdMHhhat75 — Freddy Sánchez Ib. (@FreddySanchez) November 19, 2017

“Libertem Cecilia! O tratamento de Piñera, muito Trump, a sua esposa. Votariam nesse energúmeno?”

Que feo el empujón de Sebastián Piñera a Cecilia Morel…¡Tan Trump todo! — Gustavo Manén (@gmanen) November 19, 2017

“Que feio o empurrão de Sebastián Piñera em Cecilia Morel… Tudo tão Trump!”

Piñera dando un codazo a su señora para que le deje espacio. Ni Trump es tan ordinario. Mujer que se respete no vota por un saco de weas https://t.co/5F1nCK40pP — Hugo Díaz (@HugoPatagon) November 19, 2017

“Piñera dando uma cotovelada em sua senhora para que lhe dê espaço. Nem Trump é tão ordinário. Mulher que se respeita não vota em um idiota”

Yo no entendia a los gringos q votaban por Trump … tampoco entiendo a los chilenos q votan por Piñera … q chucha pretenden ? Les gusta ver el mundo arder? #ChileDecide #VotoaVoto — Marce Strawberry (@MarceStrawberr) November 19, 2017

“Eu não entendia como os gringos votaram no Trump… tampouco entendo os chilenos que votaram em Piñera… o que pretendem? Gostam de ver o mundo arder?

siento que Piñera es como la versión chilena de Trump, pero más aweonao y con más tics#PartyChilensisFtElecciones — NATY HATES PIÑERA (@Odetomigrainee) November 19, 2017

“Sinto que Piñera é como a versão chilena do Trump, mas mais idiota em com mais tiques”