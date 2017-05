Autor de ataque em Manchester é identificado pela polícia

zoom_out_map 1 /17 Equipes de resgate socorrem feridos, após uma explosão durante o show da cantora Ariana Grande, em Manchester - 22/05/2017 (Dave Thompson/Getty Images)

zoom_out_map 2 /17 Fãs recebem assistência da polícia após explosão no show da cantora Ariana Grande que deixou ao menos 19 mortos e 50 feridos (Andrew Yates/Reuters)

zoom_out_map 3 /17 Mulher coloca flores para vítimas de ataque na Arena de Manchester, na Inglaterra - 23/05/2017 (Darren Staples/Reuters)

zoom_out_map 4 /17 Pessoas deixam flores para vítimas de ataque na Arena de Manchester, na Inglaterra - 23/05/2017 (Fabrizio Bensch/Reuters)

zoom_out_map 5 /17 Uma explosão na arena de Manchester, na Inglaterra, onde ocorria um show da cantora Ariana Grande, deixou mortos e feridos, informou a polícia local - 22/05/2017 (Dave Thompson/Getty Images)

zoom_out_map 6 /17 Uma explosão na arena de Manchester, na Inglaterra, onde ocorria um show da cantora Ariana Grande, deixou mortos e feridos, informou a polícia local - 22/05/2017 (Dave Thompson/Getty Images)

zoom_out_map 7 /17 Uma explosão na arena de Manchester, na Inglaterra, onde ocorria um show da cantora Ariana Grande, deixou mortos e feridos, informou a polícia local - 22/05/2017 (Dave Thompson/Getty Images)

zoom_out_map 8 /17 Explosão deixa mortos e feridos em show de Ariana Grande na Inglaterra. Público evacua o Manchester Arena após barulho de explosão - 22/05/2017 (Dave Thompson/Getty Images)

zoom_out_map 9 /17 Público evacua o Manchester Arena após barulho de explosão (Reprodução/Twitter)

zoom_out_map 10 /17 Uma explosão na arena de Manchester, na Inglaterra, onde ocorria um show da cantora Ariana Grande, deixou mortos e feridos, informou a polícia local - 22/05/2017 (Paul ELLIS/AFP)

zoom_out_map 11 /17 Explosão deixa mortos e feridos em show de Ariana Grande na Inglaterra . Público evacua o Manchester Arena após barulho de explosão - 22/05/2017 (Jon Super/Reuters)

zoom_out_map 12 /17 Explosão deixa mortos e feridos em show de Ariana Grande na Inglaterra - 22/05/2017 (Jon Super/Reuters)

zoom_out_map 13 /17 Uma explosão na arena de Manchester, na Inglaterra, onde ocorria um show da cantora Ariana Grande, deixou mortos e feridos, informou a polícia local - 22/05/2017 (Paul ELLIS/Reuters)

zoom_out_map 14 /17 Explosão deixa mortos e feridos em show de Ariana Grande na Inglaterra . Público evacua o Manchester Arena após barulho de explosão - 22/05/2017 (Jon Super/Reuters)

zoom_out_map 15 /17 Soldados verificam entornos do Manchester Arena após barulho de explosão no show de Ariana Grande (Reprodução/Twitter)

zoom_out_map 16 /17 Polícia isola rua próxima à Manchester Arena, na Inglaterra (Dave Thompson/Getty Images)

zoom_out_map 17/17 Polícia isola rua próxima à Manchester Arena, na Inglaterra (Dave Thompson/Getty Images)

O responsável pelo atentado em Manchester que deixou 22 mortos e 59 feridos foi identificado pela polícia na tarde desta terça-feira como Salman Abedi, de 22 anos. O terrorista morreu no ataque, ao detonar um explosivo nos arredores da Manchester Arena, logo após o final de um show da cantora americana Ariana Grande, na noite de ontem.

Em comunicado à imprensa, o chefe da polícia de Manchester, Ian Hopkins, disse que não confirmará mais informações sobre o homem, pois ainda não passou por todos os procedimentos formais de identificação. No início do dia, o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do ataque e afirmou que foi conduzido por um “soldado do califado”. A terminologia e a falta de outros detalhes indicam que o atentado não foi organizado pelo grupo, mas sim por um jihadista inspirado por sua ideologia.

Abedi nasceu em Manchester e tem origem líbia, de acordo jornal The Telegraph. Ele é o segundo mais novo de quatro irmãos e seus pais fugiram para a Inglaterra para escapar do regime de Muamar Kadafi. O terrorista já morou em diversos endereços da região, onde a família vive há no mínimo 10 anos.

As autoridades agora concentram suas atenções em identificar as vítimas e descobrir se Abedi agiu por conta própria, como “lobo solitário”, ou se teve apoio de uma rede de contatos. Na manhã de hoje, as forças de segurança prenderam um homem de 23 anos no sul de Manchester por conexão com o ataque e realizaram dois mandados de busca na região.

Três vítimas do atentado foram identificadas até o momento: as meninas Saffie Rose Roussos, de 8 anos, e Georgina Bethany Callander, 18, além de um homem de 28 anos, John Atkinson, todos ingleses.