Imagens da semana (03 a 07 de julho)

2 /22 A fotografia mostra um quiosque de lembranças que oferece, entre outros, um desenho que representa o presidente russo, Vladimir Putin, segurando um bebê com a cara do presidente dos EUA, Donald Trump, com base em um cartaz de propaganda que mostra o soviético líder Joseph Stalin segurando um bebê, em Moscou na Rússia - 05/07/2017 (Mladen Antonov/AFP)

8 /22 Senador Aécio Neves retoma as atividades parlamentares no Senado após afastamento de 46 dias - 04/07/2017 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

9 /22 Jacob Barata Filho, empresário do setor de transportes, preso durante a Operação Ponto Final, chega à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro (RJ) - 03/07/2017 (Tânia Rigo/Agência Brasil)

10 /22 Homem coberto de sangue tenta deixar a Assembleia Nacional da Venezuela, após um grupo de apoiadores do governo de Nicolas Maduro invadiram a sede do Legislativo, controlada pela oposição, em protesto durante uma sessão parlamentar - 05/07/2017 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

11 /22 Pessoas se esforçam para alcançar um sorvete em um campo de evacuação fora da cidade, enquanto tropas do exército continuam seu ataque contra insurgentes do grupo Maute na cidade de Marawi, Filipinas - 05/07/2017 (Jorge Silva/Reuters)

12 /22 Uma iraquiana, que leva um bebê, caminha pela mesquita destruída de Al-Nuri enquanto foge da Cidade Velha de Mosul, durante a ofensiva das forças do governo iraquiano para retomar a cidade dos combatentes do grupo islâmico - 05/07/2017 (Ahmad Al-Rubaye/Reuters)

16 /22 A panda gigante Yuan Zai ganha um bolo com frutas congeladas para celebrar seu aniversário de 4 anos no zoológico de Taipei, na Tailândia - 06/07/2017 (Tyrone Siu/Reuters)

17 /22 Ativistas dos direitos dos animais participam de uma manifestação pela abolição de corridas de touros e touradas antes do início do tradicional Festival de São Firmino em Pamplona, norte da Espanha - 05/07/2017 (Susana Vera/Reuters)

20/22 Menino brinca com um burro no mar ao por do sol na cidade de Gaza, no território palestino - 03/07/2017 (Mahmud Hams/AFP)

