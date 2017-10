Vendedores indianos fazem guirlandas antes do início do festival Diwali, no mercado de flores Ghazipur, nos arredores de Nova Deli, capital da Índia - 17/10/2017

Uma vaca usando guirlanda é fotografada após as cerimônias religiosas realizadas no festival Tihar, também chamado de Diwali, em Katmandu, no Nepal - 19/10/2017

Devotos Sikhis indianos mergulham no tanque de águas sagradas do Templo Dourado pela manhã para rezar, durante o Festival Hindu Diwali, na cidade de Amritsar, na Índia - 19/10/2017

Oferendas utilizadas na adoração das vacas durante cerimônia religiosa do Festival Tihar, também chamado Diwali, em Katmandu, no Nepal - 19/10/2017

Um sacerdote abençoa os devotos durante uma cerimônia religiosa no festival hindu Diwali, ou Deepavali, em um templo da cidade de Colombo, no Sri Lanka - 18/10/2017

Um devoto Sikh toma um banho matinal no tanque de água sagrada 'sarovar' durante o Festival Diwali, no Templo Dourado, em Amritsar, na Índia - 19/10/2017

Um devoto hindu ascende velas a óleo durante uma cerimônia religiosa no festival Diwali, também conhecido como Festival das Luzes, em um templo de Colombo, no Sri Lanka - 18/10/2017

Uma menina brinca com pequenos fogos de artifícios nas vésperas do festival hindu Diwali, tambem conhecido como o Festival das Luzes, onde é simbolizado a vitória do bem sobre o mal e comemora o tempo em que o deus hindu Lord Rama, alcançou a vitória sobre Ravana e retornou ao seu reino Ayodhya - 18/10/2017

Um devoto sikhi é fotografado ascendendo velas enquanto os outros devotos se reúnem para as celebrações durante o Festival Diwali, no Templo Dourado, em Amritsar, na Índia - 18/10/2017

Devotos Sikh acendem velas ao pôr do sol durante o Festival Hindu Diwali, no templo iluminado de Gurudwara Bangla Sahib em Nova Deli, na Índia - 19/10/2017

Participantes do festival hindu Diwali ascendem as velas feitas à base de óleo nas margens do rio Sarayu, na tentativa de bater um recorde do Guiness World com a maior quantidade de velas acesas no festival - 18/10/2017